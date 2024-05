VICENZA – Gira armato di coltello e usa un bancomat rubato: denunciato tunisino pluripregiudicato

Denunciato per vari reati

Nel pomeriggio di sabato, gli agenti della Squadra “Volanti” della Questura hanno denunciato in stato di libertà H.S., un cittadino tunisino di 38 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi improprie e oggetti atti a offendere.

L’intervento

H.S. è stato rintracciato in Corso Palladio durante l’attività quotidiana di controllo del territorio. Gli agenti lo hanno notato nell’area verde di Campo Marzio, dove l’uomo ha cercato di nascondersi alla loro vista. Insospettiti, gli operatori hanno deciso di procedere al controllo. Dopo averlo fermato, l’uomo si è mostrato insofferente al controllo. Durante la perquisizione, ha consegnato spontaneamente una carta di debito “Intesa San Paolo” intestata a un cittadino italiano, un coltello a serramanico lungo 18 cm, due involucri di cellophane contenenti 0,11 grammi di cocaina, due involucri di hashish (0,50 grammi) e quattro pacchetti sigillati di sigarette “Marlboro Gold”.

Indagini e denuncia

Portato in Questura, gli agenti hanno contattato l’intestatario della carta di debito, il quale ha riferito di non essersi ancora accorto della sua assenza, ma di aver notato delle spese non autorizzate quella mattina. Ha inoltre dichiarato di voler sporgere querela.

Provvedimenti

H.S. è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, fotosegnalato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per indebito utilizzo di carta Bancomat e porto abusivo di armi atte a offendere. Parallelamente, è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.