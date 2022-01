VICENZA – Giallo sulla morte di Vanessa

Ancora mistero sulla morte della 23enne Vanessa Bruno lo scorso 8 gennaio. La giovane (definita da alcune testate giornalistiche ‘influencer’ e nota anche nell’ambiente della musica trap), è deceduta per arresto cardiaco mentre si trovava a casa di amici in viale Astichello. Vanessa Bruno, giovane italo-brasiliana era residente ad Alvignano, in provincia di Caserta.

Il PM Alessandra Block ha aperto un’inchiesta ed oggi è previsto un vertice in Procura. Sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia e si attende l’esito dei test tossicologici. Nessuna informazione ufficiale trapela. Si cerca di fare chiarezza sulle ultime ore di vita. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza Vanessa si sarebbe recata a casa di R.F., noto alle forze dell’ordine per qualche precedente legato agli stupefacenti, e avrebbe chiesto ospitalità per la notte. Assieme a lei anche un amico di cui non si conosce l’identità. R.F. avrebbe riferito che non avrebbero fatto uso di stupefacenti, ma semplicemente mangiato una pizza. Lo stesso sarebbe poi uscito per consumare un kebab e al rientro avrebbe trovato la giovane senza vita sul divano. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto vi sarebbe però una discrepanza cronologica fra le versioni raccolte e l’orario della morte della ragazza, che sarebbe avvenuta alle 18.