Vicenza – Fuoco in viale Mazzini: estirpa le erbacce e scoppia un incendio (video e foto)

Momenti di paura in viale Mazzini a Vicenza poco fa per un incendio divampato all’angolo con via Cattaneo. In base alle prime informazioni qualcosa è andato storto nelle operazione di estirpazione delle erbacce da parte di un operatore che stava usando una bombola e un lanciafiamme. Complice il vento e il caldo estremo, è probabile che qualcosa sia andato storto. Sul posto i vigili del fuoco