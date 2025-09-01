Vicenza, frontale tra due auto in viale del Lavoro: quattro feriti

Vicenza, 31 agosto 2025 – Alle 12.25 i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale del Lavoro per un incidente frontale tra una Porsche elettrica e una Volkswagen Golf.

La prima partenza dalla centrale, con un’autopompa e cinque operatori, ha lavorato per mettere in sicurezza le vetture coinvolte. Il bilancio è di quattro feriti, soccorsi dal Suem e trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e l’accertamento delle cause del sinistro.