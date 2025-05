Vicenza – Formaggio (FdI) lancia la raccolta firme per la Zona Rossa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Formaggio (FdI): “Centro storico nel caos, ora basta. Se non cambia nulla, tra dieci giorni partirà la raccolta firme per la zona rossa. Vicenza ai vicentini”

“Un altro giorno, un altro bollettino di violenze nel centro storico di Vicenza”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio, commentando gli episodi documentati oggi dalla stampa locale: un’aggressione con tirapugni in piazza Matteotti ai danni di un automobilista colpevole solo di aver ripreso un giovane intento a urinare contro la sua auto, e un’altra scena di ordinaria follia in corso Palladio dove un uomo, dopo essere stato richiamato per non aver raccolto gli escrementi del cane, ha aggredito passanti, padre, figlia e persino gli agenti di polizia.

“A dieci giorni dall’incontro con il Prefetto di Vicenza, in cui avevo chiesto l’istituzione di una zona rossa nei quartieri caldi della città – spiega Formaggio – non è cambiato nulla. Anzi, gli episodi di violenza e degrado si moltiplicano, mentre i cittadini onesti continuano a vivere con paura, circondati da aggressioni, atti vandalici e comportamenti indegni”.

“Vicenza deve tornare ai vicentini – prosegue il consigliere –. È ora che la nostra comunità si riappropri della città, delle sue piazze, delle sue strade, del suo centro storico. Non possiamo più tollerare che interi pezzi della nostra città siano ostaggio di chi non ha alcun rispetto per il vivere civile. È ora di passare dalle parole ai fatti. Se entro i prossimi dieci giorni non ci saranno risposte concrete e misure straordinarie da parte delle autorità competenti, inizierò personalmente una raccolta firme per l’istituzione della zona rossa. Serve un provvedimento che consenta di allontanare immediatamente chi compromette la sicurezza e la dignità urbana”.

Formaggio lancia poi un appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, “perché la sicurezza non ha colore politico: è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Serve una reazione seria, compatta, unitaria, per fermare questa deriva. Se la politica non è in grado di garantire il decoro e la sicurezza della città, allora sta tradendo il proprio compito più basilare.”

Infine, il consigliere regionale non risparmia una critica netta all’amministrazione Possamai: “In questo contesto di violenze continue, il silenzio assordante del sindaco è ancora più grave. Di fronte a una città che chiede sicurezza, Possamai sembra voltarsi dall’altra parte. Ma la gente vede, ascolta e giudica. E non accetterà ancora a lungo l’inerzia di chi dovrebbe rappresentarla.”

“Vicenza – conclude Formaggio – non può più permettersi di essere ogni giorno sulle cronache per episodi di violenza gratuita. Non sarà una battaglia facile, ma è una battaglia che vale la pena combattere. Per i nostri figli, per i nostri anziani, per la dignità della nostra città. Vicenza ai vicentini, senza compromessi”.