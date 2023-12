VICENZA – Fermato con 14 involucri di droga in bocca

Nel pomeriggio di martedì 19 dicembre i controlli svolti nella zona compresa tra Campo Marzo, piazzale Bologna e viale Verdi dalla squadra antidegrado del Nos della polizia locale insieme agli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza, hanno condotto all’arresto di un pusher (J.L. di 31 anni).

Lo spacciatore, già noto per reati inerenti gli stupefacenti, è stato visto attorno alle 16 insieme ad altre persone, conosciute dagli agenti per il consumo di droga.

Quando gli agenti gli si sono avvicinati, hanno notato che aveva qualcosa in bocca: si trattava di 14 involucri, sette dei quali contenenti cocaina del peso di 1,48 grammi e altri sette di eroina del peso di 1,51 grammi.

La successiva perquisizione, avvenuta al distaccamento di Campo Marzo della polizia locale, ha permesso di recuperare 110 euro, ottenuti a seguito dell’attività di spaccio.

J.L. è stato pertanto arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Durante il controlli del pomeriggio di martedì gli agenti hanno identificato sei persone e hanno rinvenuto un sacchetto per alimenti contenente 14 bustine di marijuana del peso complessivo di 20,40 grammi che è stata sequestrata.