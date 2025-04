Vicenza: fa ancora troppo freddo, il riscaldamento può rimanere acceso fino a 7 ore al giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Riscaldamento, può ancora restare acceso fino a 7 ore al giorno

Con condizioni climatiche avverse

A fronte delle condizioni climatiche avverse di questi giorni, l’assessorato all’ambiente ricorda che è ancora possibile tenere acceso il riscaldamento fino a un massimo di 7 ore al giorno.

La normativa sul risparmio e il contenimento dei consumi energetici stabilisce infatti che il periodo consentito per l’accensione degli impianti di riscaldamento nel Comune di Vicenza per un massimo di 14 ore giornaliere vada dal 15 ottobre al 15 aprile e che al di fuori di tali periodi sia comunque possibile accendere il riscaldamento in presenza di situazioni climatiche avverse con una durata giornaliera che non può superare le 7 ore.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Accensione-e-controlli-impianti-termici