Vicenza. Ecco la nuova passerella sul Bacchiglione in viale Giuriolo (foto)

È stata posata e varata nel primo pomeriggio di oggi la nuova passerella di viale Giuriolo, dopo tre giorni di chiusura al traffico veicolare della strada per le operazioni di montaggio della struttura. Ad assistere all’intervento, complesso e delicato, che ha richiesto l’utilizzo di un’imponente gru, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

«Il varo del ponte di oggi è un’opera importantissima – le parole del sindaco Possamai -. Intanto perché è raro che vengano varati nuovi ponti, ma soprattutto perché è un’opera determinante per completare uno dei progetti a cui teniamo di più: si tratta del completamento del percorso ciclabile lungo i fiumi che parte dalla zona dello stadio, dal park Bassano, e arriva fino a piazza Matteotti. I fiumi sono un’opportunità straordinaria di percorsi ciclabili naturalistici in sicurezza e con questo ponte garantiamo l’accesso diretto al centro storico».

«Dopo tre giorni di lavorazione – spiega l’assessore Spiller -, quest’oggi è stato varato e posato sulle sponde del Bacchiglione il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà Piazza Matteotti alla nuova ciclabile che sviluppandosi sull’argine del Bacchiglione arriverà fino allo stadio, all’università e al parcheggio Bassano. Si tratta di un ponte completamente in acciaio, a unica campata, di massa 40 tonnellate e lunghezza 31 metri. Con il varo del ponte però i lavori non sono ancora completati: nei prossimi mesi si procederà alla posa della pavimentazione, al fissaggio del parapetto in vetro, alla realizzazione delle due rampe di raccordo con Piazza Matteotti e con la ciclabile. Contiamo di poter completare i lavori entro l’anno».

L’opera fa parte dunque di un più ampio progetto che vedrà la realizzazione della pista ciclopedonale lungo l’argine in sinistra orografica del Bacchiglione, nel tratto tra viale Margherita e piazza Matteotti/levà degli Angeli. Opera, che è stata finanziata in parte dal bando periferie e in parte con risorse proprie del Comune, per 800 mila euro. Il nuovo ponte, realizzato secondo le più recenti norme tecniche idrauliche, è lungo 31 metri, largo quattro e pesa 40 tonnellate. La nuova passerella dovrebbe essere fruibile entro la fine dell’anno e sarà inaugurata assieme alle altre opere legate al nuovo asse ciclopedonale realizzato lungo il Bacchiglione.

L’intera operazione è stata programmata in estate per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Viabilità che è tornata regolare a fine giornata una volta completati i lavori e rimosso il cantiere. La passerella “Nazario Sauro” resterà invece ancora chiusa per esigenze dello stesso cantiere.