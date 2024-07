VICENZA – Custode di un parco copre i cancelli e viene picchiato e rapinato: finisce in ospedale

Aggiornamento Polizia di Stato

Alle ore 07.10 di ieri le Volanti intervenivano all’interno del parco giochi di Vicenza, via Machiavelli, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 113 per un’aggressione ai danni di un anziano.

Gli Equipaggi della Polizia di Stato, accorsi immediatamente, ricostruivano l’accaduto accertando che un soggetto, già noto alle cronache quale autore di numerosi furti di biciclette – 31enne vicentino B.G. – aveva malmenato il custode del parco, sottraendogli lo smartphone e le chiavi dei vari parchi giochi del capoluogo.

La vittima veniva trasportata presso il locale Pronto Soccorso ove si trova tutt’ora ricoverata a seguito dei traumi subiti.

Contestualmente, uno dei due equipaggi effettuava ricerche in zona rintracciando poco dopo l’autore nei pressi della stazione ferroviaria, ancora in possesso della refurtiva.

L’autore dei fatti veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali aggravate ed interruzione di un pubblico servizio in considerazione del fatto che la vittima appartiene ad un’associazione che ha un appalto con il Comune di Vicenza per la gestione e custodia dei parchi pubblici, che di fatto nella mattinata sono rimasti chiusi.

Il pubblico ministero di turno ha disposto di associare l’arrestato alla locale casa Circondariale “del Papa” e nelle prossime ore chiederà la convalida della misura al G.I.P.

