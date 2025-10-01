Vicenza – Confermata Zona Rossa (la mappa): esulta il Centrodestra

Il Prefetto di Vicenza ha deciso oggi di confermare e ampliare la “zona rossa” in città, estendendola a Park Cattaneo e ai Giardini Salvi. La misura, introdotta dal Governo Meloni, rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2026. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e contrastare degrado e illegalità in aree considerate sensibili della città.

La decisione ha raccolto commenti favorevoli da parte di diversi esponenti politici locali. Nicolò Naclerio ha sottolineato come la conferma e l’estensione della zona rossa dimostrino l’efficacia dell’iniziativa voluta insieme ai comitati dei cittadini, ringraziando il Prefetto e le forze dell’ordine impegnate sul territorio: «Non è la soluzione a tutte le problematiche, ma rappresenta un buon punto di partenza per migliorare la sicurezza dei quartieri».

Anche il deputato vicentino e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, ha definito la misura uno strumento concreto e utile: «In tre mesi sono state controllate oltre 7.500 persone, con decine di ordini di allontanamento emessi nei confronti di soggetti con precedenti per spaccio, reati contro la persona e il patrimonio. È la dimostrazione che quando lo Stato decide di esserci, i risultati si vedono». Giovine ha però richiamato il Comune a intervenire con politiche di prevenzione e presidio del territorio: «Sulla sicurezza urbana, l’amministrazione Possamai continua a mostrarsi inadeguata».

Sulla stessa linea, i consiglieri regionali della Lega-LV, Marco Zecchinato e Silvia Maino, hanno evidenziato il buon funzionamento della zona rossa e l’importanza dell’ampliamento: «I dati parlano chiaro: in questo trimestre di applicazione sono state controllate 7.580 persone e applicati 55 ordini di allontanamento. I risultati confermano l’efficacia della misura, che ora viene estesa e prorogata fino a gennaio 2026». I due consiglieri hanno ricordato il sostegno del loro partito e dei sottosegretari di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza per l’adozione concreta della zona rossa sul territorio.