29 Ottobre 2025 - 9.45

Vicenza, con l’auto contro cancello di Villa Trissino, una statua si pianta nel veicolo: ferito il conducente

REDAZIONE
Vicenza, auto contro il cancello di Villa Trissino: ferito il conducente

Nel pomeriggio di oggi, lungo Strada Marosticana all’altezza di Villa Trissino, si è verificato un incidente autonomo. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada finendo contro il cancello d’ingresso della storica villa.

Nell’impatto una colonna è stata danneggiata e una statua è caduta sull’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dalla sede centrale con la prima partenza, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.

Il conducente, rimasto lievemente ferito, è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

