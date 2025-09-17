CRONACA
17 Settembre 2025 - 16.48

Vicenza -Codice Rosso, la Polizia di Stato arresta giovane vicentino

REDAZIONE
Verso le 13 di ieri una pattuglia della Volante è intervenuta in un’abitazione di Vicenza dopo una segnalazione al 113 che denunciava la presenza del figlio, descritto come molesto e in preda all’ira. Il giovane era già sottoposto a misure cautelari che prevedevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, in seguito a una precedente denuncia per reati riconducibili al “Codice Rosso”.

Allarmati, i familiari avevano chiesto l’intervento della Polizia poiché il ragazzo, dopo aver impugnato un coltello da cucina, minacciava gesti autolesionistici.

All’arrivo degli agenti, il giovane mostrava abrasioni agli avambracci. Dopo essere stato bloccato per impedirgli di farsi ulteriormente del male, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo per le cure necessarie e successivamente condotto in Questura, dove è stato dichiarato in arresto per la violazione delle misure cautelari.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina, davanti al Tribunale di Vicenza, l’arresto è stato convalidato con rito direttissimo e il giovane è stato rimesso in libertà.

