Vicenza – Chiusura di via Giordano, Rucco attacca: “Anni di inerzia sui senza dimora, ora pagano i più fragili”

«Non siamo di fronte a un’emergenza improvvisa, ma al risultato di anni di inerzia e assenza di programmazione». Lo dichiara Francesco Rucco, Vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere comunale di Vicenza, intervenendo sulla chiusura della struttura di via Giordano e sulla mancata individuazione di soluzioni alternative per l’accoglienza delle persone senza dimora.

«La questione del ricovero per i senza tetto – prosegue Rucco – era nota fin dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale. Si sapeva che alcune strutture sarebbero state chiuse e che l’albergo cittadino non avrebbe più potuto garantire l’accoglienza. Nonostante ciò, non è stata costruita alcuna alternativa credibile».

«Come Fratelli d’Italia siamo intervenuti più volte negli ultimi mesi per segnalare il problema e chiedere risposte concrete. Le dichiarazioni dell’assessore Tosetto dimostrano invece una gestione tardiva, confusa e del tutto inadeguata di una questione che riguarda sicurezza, decoro urbano e soprattutto dignità delle persone».

Rucco lancia poi un allarme chiaro sulle conseguenze imminenti: «Senza soluzioni immediate, queste persone finiranno in strada, andando ad alimentare un problema di degrado già rilevante in diverse aree della città. Ma qui c’è un aspetto ancora più grave: si stanno abbandonando persone fragili, senza un percorso di presa in carico serio e strutturato».

«Il tema dei senzatetto – conclude Rucco – non può essere affrontato all’ultimo momento, con annunci o appelli generici. Serve una strategia vera, costruita per tempo. L’Amministrazione ha avuto mesi per intervenire e ha scelto di non farlo. Oggi ne pagano il prezzo i cittadini e le persone più deboli».