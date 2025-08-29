CRONACA
29 Agosto 2025 - 16.12

Vicenza, chiude viale Giuriolo per la posa della nuova passerella sul Bacchiglione

REDAZIONE
Questa mattina sono giunti in cantiere i mezzi d’opera e le travi che, assemblate, andranno a costituire la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione.

Il varo della struttura è prevista per domenica mattina. Per consentire l’assemblaggio delle travi, che avviene sul posto, ed il varo della passerella, viale Giuriolo resta chiusa al transito dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette.

