29 Agosto 2025 - 16.12
Vicenza, chiude viale Giuriolo per la posa della nuova passerella sul Bacchiglione
Questa mattina sono giunti in cantiere i mezzi d’opera e le travi che, assemblate, andranno a costituire la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione.
Il varo della struttura è prevista per domenica mattina. Per consentire l’assemblaggio delle travi, che avviene sul posto, ed il varo della passerella, viale Giuriolo resta chiusa al transito dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette.