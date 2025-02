Vicenza – Caso Coin, FdI: “Bene gli investitori, ma il centro perde un altro pezzo”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“L’interesse di nuovi investitori per il gruppo Coin e la salvaguardia dei posti di lavoro su tutto il territorio nazionale rappresentano una grande notizia per il rilancio di un marchio storico per il Paese.” Così il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, commenta gli ultimi sviluppi sul futuro della catena Coin, sottolineando il ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

“Grazie all’impegno del ministro Adolfo Urso, delle strutture tecniche del MIMIT e delle altre parti coinvolte, il tavolo di crisi compie un primo passo verso una soluzione positiva, volta a proseguire il piano di risanamento e a valorizzare e migliorare le attività di business. Ancora una volta, il Governo Meloni si dimostra capace di trasformare le crisi in opportunità”, ha aggiunto Giovine.

Tuttavia, il deputato ha espresso rammarico per la chiusura dello store Coin di Vicenza, uno dei punti vendita del gruppo che abbasserà definitivamente le serrande: “Anche in questo caso, grazie al lavoro dell’unità di crisi del ministero, tutti i lavoratori verranno riassorbiti in altri store del gruppo. Resta però la preoccupazione per l’attrattività del centro storico del capoluogo berico, che perderà un presidio commerciale di rilievo”.