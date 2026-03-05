Vicenza capitale della corsa: torna il Vicenza Running Festival con oltre 30 eventi

Vicenza si prepara a diventare per nove giorni la capitale della corsa con il ritorno del Vicenza Running Festival, in programma dal 7 al 15 marzo. La seconda edizione della manifestazione trasformerà il capoluogo berico in una grande palestra a cielo aperto con oltre 30 eventi sportivi, coinvolgendo luoghi simbolo della città come Piazza dei Signori, i Colli Berici, Parco Querini e il Parco della Pace.

L’edizione 2026, sostenuta dal Comune di Vicenza tra i principali patrocinatori, celebra anche il 70° anniversario del campo di atletica “Guido Perraro”, storico punto di riferimento per l’atletica vicentina. Il festival nasce dalla collaborazione tra 17 associazioni sportive, con capofila Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e PWT Italia, e proporrà iniziative dedicate a tutti: dagli atleti internazionali alle famiglie, fino agli studenti delle scuole cittadine.

«Il Vicenza Running Festival è già un appuntamento imprescindibile per la nostra città – afferma l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio –. Quest’anno la rete organizzativa è cresciuta enormemente, coinvolgendo ben 17 associazioni. L’obiettivo è ambizioso: superare il successo dei 30 mila partecipanti dello scorso anno. Sarà una festa collettiva che animerà ogni angolo del nostro centro storico patrimonio Unesco».

L’apertura con la corsa dedicata alle donne

Il festival prenderà il via sabato 7 marzo con l’Opening Ceremony in Piazza dei Signori alle 10. Subito dopo partirà la SheUltra Italy Vicenza in Rosa, corsa di 16 chilometri dedicata alla memoria di Anna Zilio, seguita dal City Tour organizzato dal Soroptimist Club Vicenza in occasione della Giornata internazionale della donna.

Trail protagonista il 14 marzo

Il weekend successivo sarà dedicato al trail running. Sabato 14 marzo andrà in scena la 15ª edizione dell’Ultrabericus Trail, che ospiterà anche il raduno della Nazionale italiana di trail running. I migliori specialisti correranno sui percorsi dei Colli Berici con arrivo scenografico ancora in Piazza dei Signori. Spazio anche all’inclusione con il debutto della Joelette Special Olympics sul percorso Urban di 21 chilometri.

Gran finale con la StrAVicenza

La chiusura del festival è affidata alla 24ª edizione della StrAVicenza, in programma domenica 15 marzo. La tradizionale corsa di 10 chilometri partirà da Piazza Castello e si concluderà in Piazza dei Signori. In gara sono attesi top runner internazionali e la giovane promessa italiana Amorin Gerbeti, insieme a migliaia di studenti e famiglie nella versione “Family & Scuole”.

Sport per tutti durante la settimana

Il programma del Vicenza Running Festival propone numerose attività per vivere lo sport a 360 gradi. Tra queste il 3° Gran Premio CSI Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa, la campestre provinciale CSI organizzata da Amici dell’Atletica Vicenza, e Corri per Vicenza, training solidale mattutino e serale di Atletica Vicentina arrivato al 400° appuntamento a sostegno della Fondazione San Bortolo.

In programma anche Monte Berico on fire, cronoscalata ai portici del santuario organizzata da Amici dell’Atletica e GSA Vicenza nel VI Anno Giubilare Mariano, Vicenza che corre dedicata alle scuole medie e superiori con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, Corriretrone in notturna del Dlf Corriretrone e Aziende in Piazza, staffetta aziendale 10×1 km organizzata da PWT Italia. Spazio anche alla Community Run di iRun con aperitivo e DJ set.

Non mancheranno trekking urbani e camminate tra cultura e natura, con itinerari storico-culturali del CAI Vicenza, il Nordic Walking Style di GSA Vicenza, le camminate Lunch Walk e Da Parco a Parco del comitato provinciale UISP Vicenza e l’iniziativa In cammino con il passeggino del Soroptimist Club Vicenza.

Tra le altre attività anche orienteering e gym race con la prova di campionato CSI organizzata da Arces Ok, la finale studentesca provinciale con il Vicenza Orienteering Team e la Deadly Dozen Dft, mix di corsa ed esercizi funzionali organizzata da Spartan Vicenza.

Incontri, cultura e running expo

Il festival proporrà anche momenti di approfondimento come il convegno “Sport e inclusività: esperienze, metodi e progetti” organizzato da Special Olympics Veneto, la presentazione del libro di Bruno Cerin “Un campo, Una Città, Una Provincia, 1956-2026. Quante storie sul campo di atletica Guido Perraro”, e la proiezione del cortometraggio “Sulla linea rossa” di Filippo Caon e Lorenzo Barutta. In programma anche il Running Expo & Test di iRun, dove provare scarpe e materiali tecnici delle principali aziende del settore.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno del main sponsor Banca delle Terre Venete e al lavoro di una vasta rete di associazioni e partner istituzionali, tra cui Sport e Salute, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Università di Verona, Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.

Per informazioni sul programma completo e sulle eventuali modifiche alla viabilità è possibile consultare il sito ufficiale:

https://www.vicenzarunningfestival.it

Oppure il portale del Comune:

https://www.comune.vicenza.it