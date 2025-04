Vicenza blitz interforze: 149 persone controllate, arrestato spacciatore

Nella giornata di ieri 15 aprile, a Vicenza, sono stati attuati ulteriori servizi straordinari per il contrasto alla criminalità predatoria e diffusa ed alla presenza irregolare di stranieri sul territorio.

Le operazioni sono state compiute in sinergia tra Polizia di Stato (Questura, Polizia Ferroviaria e Reparto Prevenzione Crimine) e la Polizia Locale.

Controllate varie zone e quartieri cittadini oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti: la Stazione della auto-corriere SVT di Viale Milano, l’area di Campo Marzo, il cd. “Quadrilatero”, Corso Santi Felice e Fortunato, la zona del Cavalcavia Ferretto de’ Ferretti, il quartiere San Pio X.

Sono state così identificate complessivamente 149 persone (di cui 68 stranieri e 43 con procedenti penali o di Polizia), 20 veicoli.

Inoltre, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato al controllo ed alla repressione dei reati inerenti allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti in città, hanno tratto in arresto in flagranza di reato O.L. di 30 anni.

Nello specifico O.L. veniva fermato in strada dagli agenti della Polizia di Stato mentre vendeva una dose di cocaina ad una ragazza.

La successiva attività di perquisizione nell’abitazione di O.L., eseguita anche con l’unità cinofila della Polizia di Stato, portava al sequestro 33,59 grammi di cocaina nonché ad indagare in stato di libertà in concorso per la detenzione e spaccio un altro giovane che condivideva con O.L. l’abitazione.

Al termine dell’attività, O.L. veniva associato presso la Casa Circondariale di Vicenza in attesa del rito del direttissimo che si è celebrato nella mattinata odierna.