VICENZA – Anziana cade in casa: salvata dalla polizia

Sono le 1.30 del mattino. Alla Centrale Operativa della Questura perviene una accorata richiesta di intervento della Polizia di Stato da parte di una donna che riferiva di sentir continuamente urlare l’anziana vicina di casa, la quale stava chiedendo insistentemente e disperatamente aiuto.

Gli Agenti della Squadra “Volanti”, giunti immediatamente sul posto, dopo aver preso contatto con la vicina ed aver individuato l’appartamento della palazzina nel Quartiere San Bortolo da dove provenivano i lamenti, comprendendo l’urgenza del caso decidono di penetrare velocemente nell’abitazione, ove scorgono l’anziana Signora riversa a terra, in stato confusionale e con ormai un solo filo di voce.

La donna, che vive da sola, riferiva di essere rovinata sul pavimento accidentalmente, senza però essere in grado di indicare quanto tempo prima ciò fosse accaduto; nel contempo, comunicava agli Agenti sia il nome che il recapito telefonico della figlia, la quale veniva subito avvisata ed invitata a raggiungere l’abitazione della anziana madre.

In considerazione della gravità della situazione, i Poliziotti facevano intervenire sul posto in urgenza anche una Ambulanza del 118; i Sanitari, quindi, dopo averle prestato le prime cure, non riscontrando la necessità del ricovero in Ospedale, assieme agli Agenti davano conforto alla Signora sino all’arrivo della figlia.

“Una anziana Signora, vittima di un incidente domestico notturno, è stata salvata dalla Polizia grazie alla sensibilità ed alla prontezza con cui una vicina di casa ha allertato il 113 – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Incidente che avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze senza il tempestivo intervento degli Agenti della “Volante”. La Polizia di Stato tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato ed importante lavoro di aiuto e soccorso pubblico alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività.”