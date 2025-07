Vicenza – Ambrosini (FdI): “Estendere la Zona Rossa a via Cattaneo e via dei Mille”. Presentata mozione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo il grave episodio di accoltellamento avvenuto lo scorso 7 giugno nel Park Cattaneo e le continue segnalazioni di degrado urbano e insicurezza, Fratelli d’Italia ha presentato ieri in Consiglio di Quartiere 6 una mozione per chiedere l’estensione della cosiddetta “zona rossa” anche a via Cattaneo e via dei Mille.

La proposta, avanzata dal consigliere di quartiere Alessandro Ambrosini (FdI), mira a sollecitare l’Amministrazione comunale ad attivarsi presso la Prefettura – nella persona del prefetto Filippo Romano – affinché anche quest’area venga sottoposta a misure straordinarie di sorveglianza e controllo, analogamente a quanto già avviene in zone limitrofe come viale Milano, viale Venezia, via Ippodromo, via Verdi, piazzale Bologna, via Gorizia, corso SS. Felice e Fortunato e via Torino.

«I segnali di degrado sono evidenti – afferma Ambrosini –. Parliamo di una zona a ridosso del centro storico, accanto a un parco pensato per famiglie con bambini. È inaccettabile che uno spazio riqualificato venga subito riconsegnato all’abbandono e alla criminalità».

A supportare la mozione anche l’attività di volontariato svolta nei giorni scorsi da alcuni cittadini dei comitati di San Felice e S. Bertilla, coordinati dal consigliere comunale Nicolò Naclerio (FdI). Durante un’operazione di pulizia straordinaria all’interno del Park Cattaneo, sono state rinvenute siringhe usate, forbici, indumenti, borse, rifiuti e persino documenti appartenenti a una donna vittima di scippo.

«Questa amministrazione ha un problema di priorità – conclude Ambrosini –: non si può pensare di imbiancare una stanza senza prima ripulirla. Prima di organizzare conferenze stampa in pompa magna per inaugurare il parco, l’Amministrazione Possamai avrebbe dovuto preoccuparsi di garantire la sicurezza dei cittadini. Ora serve un’azione drastica per riconsegnare una zona ostaggio del crimine ai cittadini onesti del quartiere».