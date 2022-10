VICENZA – 59enne arrestato per spaccio: aveva droga in cucina

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno, nel corso della mattinata del 26 ottobre, hanno tratto in arresto C.A. classe ’63 originario lombardo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Valdagno, supportati dalla Compagnia di Vicenza, alle prime ore del mattino si sono recati presso l’abitazione dell’uomo ed hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dall’Autorità Giudiziaria berica finalizzata all’eventuale rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Il decreto scaturiva da una attenta attività di osservazione svolta dai militari dell’Arma che nell’arco di circa un mese ha portato ad acquisire elementi utili ad avvalorare la tesi che C.A. fosse dedito ad attività di detenzione ai fini di spaccio di cocaina nella zona di Vicenza ovest.

L’ipotesi investigativa è stata corroborata dal rinvenimento nel corso della mattinata del 26 ottobre di 36 gr. di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento ed al taglio della sostanza. Il tutto era occultato all’interno della cucina e di un ripostiglio della abitazione dell’uomo.

L’arrestato, assolte le previste procedure, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Dovrà rispondere della violazione dell’art. 73 del DPR 309/90 dinanzi all’Autorità Giudiziaria berica.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente deferimento in stato di arresto sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.