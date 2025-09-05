Vicenza, 26enne arrestato mentre tenta di rubare monopattino elettrico in condominio: sorpreso da un residente

Nella tarda serata di ieri, 4 settembre 2025, alle ore 23.00 circa, in via Mora a Vicenza, personale della Squadra Volanti della Questura è intervenuto a seguito di una segnalazione per un tentato furto all’interno di un’area condominiale.

Un residente, rientrando presso la propria abitazione, ha sorpreso un uomo intento a forzare, con l’ausilio di un cacciavite, il lucchetto che assicurava una bicicletta a un monopattino elettrico del valore di circa 300 euro, custoditi nel locale posto-auto seminterrato del condominio, regolarmente delimitato da cancello automatico. L’intervento del cittadino ha permesso di interrompere l’azione criminosa e trattenere il soggetto fino all’arrivo delle pattuglie.

Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di un velocipede e di un monopattino elettrico rovesciati al suolo, collegati da una catena con lucchetto danneggiato, nonché di un cacciavite parzialmente deformato, indicato come l’arnese utilizzato per il tentativo di effrazione. La proprietaria del monopattino ha segnalato ulteriori danni al telaio del mezzo, tali da comprometterne il funzionamento.

L’uomo, identificato per M.C., 26enne cittadino romeno, con numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Alla luce dei numerosi pregiudizi penali e di polizia, il Questore ha disposto anche una misura di prevenzione: il foglio di via obbligatorio dalla città di Vicenza.