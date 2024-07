VICENTINO – Trattore si rovescia: ferito un agricoltore

Alle 19:30, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castello a Montegalda per il rovesciamento di un trattore: ferito un agricoltore, G.M. di 59 anni, che avrebbe riportato lesioni e fratture ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo alla guida del mezzo stava eseguendo dei lavori di sfalcio, quando per motivi in corso di accertamento si capovolgeva con il trattore. Sarebbe riuscito a salvarsi saltando dal mezzo nella direzione opposta a quella in cui si è rovesciato. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l’uomo era già stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal per accertare le cause del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.