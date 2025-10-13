Vicentino – Trattore con rimorchio si rovescia: agricoltore miracolato

Sandrigo (Vi) – I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025 per un incidente stradale lungo la SP248, in viale della Repubblica, a Sandrigo. L’episodio ha coinvolto un trattore agricolo con rimorchio, che si è rovesciato fuori dalla carreggiata senza provocare feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del distaccamento di Bassano del Grappa con due autopompe serbatoio e cinque operatori. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di bonifica dell’area, interessata dallo sversamento dei liquami contenuti nella botte, sono durate oltre due ore.

Durante l’intervento i vigili del fuoco hanno collaborato con le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la rimozione del trattore. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.