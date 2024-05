VICENTINO – Sciacallaggio durante il maltempo: arrestato 25enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei servizi nelle aree interessate da eventi calamitosi con il fine di prevenire fenomeni di sciacallaggio, hanno arrestato D.M., un 25enne guineano, per l’ipotesi di reato di furto in abitazione e lo hanno deferito in stato di libertà per ricettazione.

Nella mattinata di mercoledì 29 maggio scorso, a seguito di una richiesta pervenuta ai Carabinieri di Schio, i militari sono intervenuti nella zona del vecchio ospedale di Schio, dove il proprietario di un’abitazione, al suo risveglio, si era accorto che ignoti, nel corso della notte, approfittando del fatto che il proprio seminterrato era aperto a causa di un evento alluvionale, si erano introdotti nei locali e avevano asportato un notebook, un paio di scarpe nuove e alcune confezioni di alcolici. Successivamente, i ladri hanno frugato all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, asportando alcune monete.

L’abitazione depredata era provvista di un sistema di videosorveglianza. Pertanto, i militari, dopo aver visionato immediatamente le immagini ed individuato il soggetto che aveva perpetrato il furto verso le ore 04:00, hanno dato inizio alle ricerche del soggetto, impiegando varie pattuglie con colori d’istituto e targhe di copertura dispiegate nel territorio nell’ambito dei servizi antisciacallaggio.

Due equipaggi, perlustraando la zona del centro di Schio, sono entrati all’interno di uno stabile abbandonato dove sono riusciti a rintracciare l’autore del furto e a recuperare gran parte della refurtiva. L’immediata perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire una carta di credito risultata provento di furto, asportata nei giorni precedenti da un seminterrato di un’altra abitazione di Schio.

Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia, al termine dell’attività investigativa, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.