VICENTINO – Fugge contromano con lo scooter dalla Polizia Locale e finisce contro una volante: denuncia e sequestro del mezzo

In scooter senza assicurazione e revisione, scappa alla vista di una pattuglia, salendo con le ruote sui marciapiedi e imboccando strade contromano. La Polizia Locale dei Castelli, dopo più di un chilometro di inseguimento, è riuscita a bloccare il fuggitivo, che è stato poi denunciato e multato per un totale di 2900 euro.

Il movimentato episodio è accaduto nel pomeriggio di domenica 28 luglio a Montecchio Maggiore. Alle 16, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno rilevato tramite targa system il transito di un motociclo in zona San Pietro, diretto verso Vicenza. Come segnalato dall’impianto di monitoraggio targhe, l’Aprilia era priva di assicurazione e revisione. Poco dopo, gli operatori sono riusciti a intercettare lo scooterista che, alla vista della volante, ha accelerato improvvisando una fuga ad alta velocità, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada. È stato raggiunto in prossimità di piazza Carli, dove ha terminato la propria corsa impattando contro il veicolo di servizio, provocando un lieve danneggiamento all’auto. Abbandonata la moto a terra, ha tentato una nuova fuga a piedi, ma dopo pochi passi è stato bloccato dagli agenti.

L’uomo, G.J.C., 59 anni, italiano di origine spagnola residente a Caldogno, è stato quindi fermato per l’identificazione e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, essendo sprovvisto dei documenti di identità. Terminati gli accertamenti, è scattata la denuncia a piede libero per la resistenza messa in atto con la propria fuga pericolosa. Inoltre, gli sono state comminate sanzioni relative a varie violazioni per un ammontare complessivo di oltre 2900 euro, con il conseguente sequestro del motociclo ai fini della confisca.

Successivamente è emerso che lo stesso soggetto, a fine maggio, era già stato protagonista di un inseguimento a Montecchio Maggiore da parte di un equipaggio della Polizia Locale. Anche in quel caso erano state rilevate diverse violazioni stradali, ma G.J.C. era riuscito a darsi alla fuga, venendo comunque sanzionato con multe per un totale di circa 1400 euro, notificate nelle settimane successive.

«Il targa system è uno strumento fondamentale per rilevare irregolarità, anche in tempo reale, e contrastare situazioni pericolose come quelle rilevate nel recente episodio in cui, per fortuna, nessuno si è fatto male», dichiara il sindaco Silvio Parise. «Ben vengano questi sistemi tecnologici di controllo del territorio e della viabilità che a breve implementeremo con nuovi dispositivi per estendere la rete di monitoraggio. Un plauso agli agenti intervenuti e un ringraziamento al comandante Rigolon che ci fornisce i necessari input per aggiornare e modernizzare i mezzi a disposizione della Polizia Locale dei Castelli nella lotta a reati e violazioni».