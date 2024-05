VICENTINO – Evade dai domiciliari e compie una rapina in abitazione, tentando poi la fuga. Malmenati due anziani

Evade dagli arresti domiciliari per compiere un furto in abitazione

Intorno alle 12:30 di martedì 21 maggio, una coppia è rientrata nella propria abitazione in viale Europa, a Thiene. Giunti davanti alla casa, i due coniugi hanno notato che il cancello carraio di accesso al garage era leggermente aperto, e la porta d’ingresso, visibilmente danneggiata, era parzialmente aperta. Presumendo che i ladri fossero già andati via, i coniugi sono entrati per valutare i danni, ma hanno udito un trambusto provenire dal piano superiore. Improvvisamente, un uomo corpulento, coprendosi il volto con un braccio, li ha spintonati violentemente per fuggire, dirigendosi verso via Bosco dei Preti. Il marito si è lanciato all’inseguimento, chiedendo ai passanti di fermare il ladro.

Durante la fuga, il malvivente ha gettato un involucro nel cortile di una casa privata, gesto che è stato visto dal coniuge. Un autista della FedEx, notando la scena, ha rallentato la fuga del ladro con il suo veicolo, superandolo poi per avvisare una pattuglia della polizia locale presso la Stazione delle Autocorriere.

Gli agenti, accorsi in viale Europa, hanno riconosciuto l’inseguito come K.C., un 32enne già noto alla Polizia Locale. Intimandogli di fermarsi, K.C. si è subito arrestato davanti agli agenti, dichiarando di non aver fatto nulla e sfidando i poliziotti a perquisirlo. La pattuglia ha richiesto rinforzi e successivamente ha accompagnato K.C. al comando, dove si è scoperto che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari a Breganze.

Nel frattempo, altri agenti hanno seguito il percorso di fuga e ritrovato un involucro pieno di oggetti di valore, che le vittime hanno immediatamente riconosciuto come propri.

K.C. è stato quindi arrestato per rapina (poiché ha usato violenza per fuggire e mantenere il possesso della refurtiva) ed evasione dagli arresti domiciliari. Attualmente, l’arrestato si trova presso la Casa Circondariale di Vicenza.