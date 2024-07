VICENTINO – Donna in stato confusionale cammina sul bordo di un parapetto: salvata dai pompieri

Donna, in stato confusionale, cammina sul bordo del parapetto di un balcone a oltre cinque metri d’altezza, salvata dai vigili del fuoco con la collaborazione dei carabinieri e la presenza del personale del Suem. È successo poco dopo le 12:15 di lunedì 18 luglio, in un’abitazione di via Campagnari a Tezze sul Brenta, quando è stata segnalata la donna, di origini straniere, che continuava a camminare avanti indietro sul bordo della spalletta del balcone.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano del Grappa e successivamente da Vicenza con il cuscino da salvataggio, hanno posizionato l’autopompa sotto il balcone con un vigile del fuoco che ha iniziato a parlare in inglese con la donna. Altri componenti della squadra dopo essere entrati nell’appartamento, valutato un momento opportuno sono riusciti, uscendo di sorpresa nella terrazza, ad afferrare la donna, che è stata poi portata all’interno dell’abitazione con l’aiuto dei carabinieri. La donna è stata subito assistita dal personale sanitario del Suem già presente sul posto.