Vicentino, colpo da un milione al Million Day: la fortuna bussa in tabaccheria

Un nuovo milionario nel Vicentino. Ad Arcugnano, nella tabaccheria Tescaro di strada del Tormeno, è stata centrata la combinazione vincente del Million Day che ha regalato un premio da un milione di euro. La giocata fortunata risale al concorso di martedì 30 settembre, quando un cliente ha trasformato una schedina da pochi euro in un colpo che cambia la vita.

Il titolare, Davide Tescaro, ammette di non essersi ancora ripreso dalla sorpresa: «Non capita tutti i giorni di assistere a una vincita di questo livello. È un evento eccezionale per il gioco».

La probabilità di centrare il jackpot è infatti bassissima: appena una su tre milioni e mezzo. Nonostante ciò, nel giro di pochi giorni, due premi identici sono stati assegnati in Veneto: oltre ad Arcugnano, anche a Cologna Veneta, nel Veronese, è stato realizzato un colpo da un milione.

Resta il mistero sull’identità del vincitore, che potrebbe essere un cliente abituale come un semplice passante. «Speriamo torni a trovarci», commenta sorridendo il tabaccaio.