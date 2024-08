Grave incidente oggi, poco dopo mezzogiorno a Vigardolo di Monticello Conte Otto nell’azienda Bressan Legnamo Srl (via Tribollo) dove erano in corso dei lavori di sistemazione del tetto del capannone. Un operaio di un’azienda padovana è precipitato da diversi metri d’altezza per il cedimento della copertura. Sul posto Sisal e Suem. I sanitari l’hanno trasportato al San Bortolo in gravi condizioni.