31 Agosto 2025 - 9.47

Vicentino – Auto fuori strada in via San Gaetano: 84enne ferita

REDAZIONE
Monticello Conte Otto – Attimi di paura nella tarda mattinata di sabato 30 agosto, intorno alle 12.45, quando un’autovettura è finita contro la recinzione di un’abitazione privata in via San Gaetano.

Alla guida della Ford c’era F.M., 84enne residente a Monticello Conte Otto, che stava percorrendo la via in direzione Sandrigo. Giunta all’altezza del civico 6, per cause in corso di accertamento la donna ha perso il controllo del mezzo, urtando prima contro un cartello stradale e poi terminando la corsa contro un muretto di cinta.

La conducente è stata soccorsa dal personale del Suem 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

I rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono stati affidati alla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.

