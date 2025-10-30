CRONACAPROVINCIA Vicenza
30 Ottobre 2025 - 15.18

Vicentino – 33enne esce di strada e finisce contro un platano: è grave

REDAZIONE
Momenti di paura poco dopo mezzogiorno di giovedì 30 ottobre a Brendola, lungo via Cavour, tratto della provinciale 500. Un 33enne di origine brasiliana, residente a Sarego, alla guida di una Kia Sportage, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo contro un platano a bordo strada.

L’impatto è stato violento: l’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Arzignano in codice giallo. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale “Dei Castelli”, intervenuta per i rilievi.

La circolazione è stata regolata a senso unico alternato per consentire i soccorsi e i rilievi, causando lunghe code e rallentamenti. Il traffico è tornato regolare poco prima delle 14, dopo la riapertura completa della strada.

