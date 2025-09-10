Vespe in Festa: raduno a Noventa Vicentina Domenica 14 Settembre

Domenica 14 settembre 2025, Noventa Vicentina ospiterà un imperdibile raduno Vespa organizzato dall’associazione Zerotrentuno Vespa Moovement, all’insegna della passione per le due ruote, della musica e della solidarietà.

Programma della giornata

Ore 9.00 – Ritrovo in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina.

– Ritrovo in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina. Ore 10.00 – Partenza del giro con tappe a: Noventa → Cagnano → Colloredo → Sossano → Belvedere → Pozzolo → Pedariva → Spiazzo → Orgiano → Sossano (sosta al ristorante La Baita) → Colloredo → Cagnano → rientro a Noventa previsto verso le 12.30.

Al termine del giro, tutti i partecipanti – e chiunque desideri unirsi – potranno pranzare nella tensostruttura allestita in piazza, con stand gastronomico curato dalla Pro Loco.

Pranzo, musica e divertimento

Durante il pranzo e per tutto il pomeriggio non mancheranno momenti di intrattenimento e musica dal vivo, per proseguire la festa fino a sera.

Solidarietà in movimento

Il gruppo Zerotrentuno organizzerà una raccolta fondi destinata all’Associazione ABAM Onlus, a sostegno del progetto socio-sanitario BLUABAM, a beneficio dei bambini dell’Area Berica con diagnosi di autismo e delle loro famiglie.

Vespa, passione e amicizia

Sarà l’occasione ideale per ammirare Vespe d’epoca restaurate o conservate con cura e condividere la passione per la mitica due ruote in un clima di amicizia e solidarietà.

L’associazione ringrazia tutti i volontari che rendono possibile questa iniziativa e invita cittadini e appassionati a partecipare numerosi in piazza a Noventa Vicentina per una giornata da ricordare.