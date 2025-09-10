BASSO VICENTINO - AREA BERICAEVENTI
10 Settembre 2025 - 17.52

Vespe in Festa: raduno a Noventa Vicentina Domenica 14 Settembre

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Domenica 14 settembre 2025, Noventa Vicentina ospiterà un imperdibile raduno Vespa organizzato dall’associazione Zerotrentuno Vespa Moovement, all’insegna della passione per le due ruote, della musica e della solidarietà.

Programma della giornata

  • Ore 9.00 – Ritrovo in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina.
  • Ore 10.00 – Partenza del giro con tappe a: Noventa → Cagnano → Colloredo → Sossano → Belvedere → Pozzolo → Pedariva → Spiazzo → Orgiano → Sossano (sosta al ristorante La Baita) → Colloredo → Cagnano → rientro a Noventa previsto verso le 12.30.

Al termine del giro, tutti i partecipanti – e chiunque desideri unirsi – potranno pranzare nella tensostruttura allestita in piazza, con stand gastronomico curato dalla Pro Loco.

Pranzo, musica e divertimento
Durante il pranzo e per tutto il pomeriggio non mancheranno momenti di intrattenimento e musica dal vivo, per proseguire la festa fino a sera.

Solidarietà in movimento
Il gruppo Zerotrentuno organizzerà una raccolta fondi destinata all’Associazione ABAM Onlus, a sostegno del progetto socio-sanitario BLUABAM, a beneficio dei bambini dell’Area Berica con diagnosi di autismo e delle loro famiglie.

Vespa, passione e amicizia
Sarà l’occasione ideale per ammirare Vespe d’epoca restaurate o conservate con cura e condividere la passione per la mitica due ruote in un clima di amicizia e solidarietà.

L’associazione ringrazia tutti i volontari che rendono possibile questa iniziativa e invita cittadini e appassionati a partecipare numerosi in piazza a Noventa Vicentina per una giornata da ricordare.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vespe in Festa: raduno a Noventa Vicentina Domenica 14 Settembre | TViWeb Vespe in Festa: raduno a Noventa Vicentina Domenica 14 Settembre | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy