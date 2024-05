Ventenne vicentino si tuffa in acqua a Venezia: fuga e multa da 450 euro

Un 20enne originario della provincia di Vicenza è stato multato (450 euro) dalla Polizia Locale di Venezia dopo he si è tuffato in acqua in un canale in campo San Zandegolà. L’episodio risale a giovedì 23 maggio. Non solo gli è stato impartito un ordine di allontanamento dal territorio comunale (48ore di Daspo urbano). Il giovane è stato notato dagli agenti dopo che si era tuffato in acqua. Una volta uscito ha tentato di dileguarsi ma è stato rintracciato dalla Polizia Locale che non ha avuto difficoltà a seguire le tracce.