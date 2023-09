VENEZIA – Turisti cafoni vogliono saltare la fila per il bagno senza aver consumato nulla: rissa in Piazza San Marco

Momenti di agitazioni poco degni del ‘Salotto’ di Venezia. Una rissa ripresa dai telefonini e diventata virale che ‘immortala’ la maleducazione di alcuni turisti che si sarebbero messi in fila per andare in bagno in un caffé della piazza, non solo senza consumare ma anche scavalcando gli altri clienti. Nonostante i ripetuti inviti dei camerieri, i soggetti in questione non hanno cambiato i loro propositi, perdendo addirittura la pazienza ed alzando le mani, fino ad afferrare una sedia del bar e a brandirla in segno di minaccia. Un ennesimo esempio di turismo cafone