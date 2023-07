Venezia e i turisti cafoni: si tuffa da un ponte e sfiora una gondola

Ennesimo episodio di cafonaggine da parte di un turista a Venezia, che ha voluto immortalare la sua impresa tuffandosi dal Ponte della Paglia, mentre i suoi amici lo riprendevano con lo smartphone. Complice il gran caldo non è infrequente che qualche turista si tuffi nei canali, spesso da posizioni panoramiche per ricordare il momento vissuto e fare audience su TikTok o Instagram. Domenica si è sfiorato l’incidente poiché il turista in questione è ‘atterrato’ ad un soffio da una gondola. La notizia è riportata dal Gazzettino che ha intervistato i gondolieri testimoni del gesto. L’uomo si è gettato prendendo la rincorsa e senza nemmeno guardare se passavano gondole. Una volta uscito, assieme a due amici, si è diretto verso piazza San Marco.