Venezia, battello di linea in avaria urta due gondole al Ponte di Rialto

Un incidente nautico si è verificato intorno alle 11 di ieri nel Canal Grande, in prossimità del Ponte di Rialto. Un battello di linea Alilaguna, a causa di un’avaria, ha urtato due gondole, facendo finire in acqua otto persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Venezia con due autopompe lagunari (APL), che hanno provveduto al recupero delle persone coinvolte. Tutti gli occupanti sono stati affidati al personale sanitario del 118, impegnato nella valutazione delle condizioni di salute.

Sono in corso le operazioni dei sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e delle imbarcazioni coinvolte.

