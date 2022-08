VENETO – Scontro fra due auto e un tir: muore automobilista

Grave incidente stamane a Peschiera del Garda (Verona) dove due auto e un mezzo pesante sono stati coinvolti in uno scontro nel quale è deceduto un uomo di 70 anni, che guidava una delle due automobili, e due persone sono rimaste lievemente ferite. L’incidente è avvenuto alle 8.20 in via Complanare (strada regionale 11)



I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e cinque operatori, hanno lavorato, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del 70enne e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.



Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle ore 10.25 mentre sono ancora in atto le verifiche da parte delle forze dell’ordine e la viabilità risulta ancora interrotta.