VENETO – Violento scontro: muore adolescente che era con fratellino e papà in un furgone (entrambi gravissimi)

Alle 15:40, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo strada dell’Alpo a Verona per lo scontro tra un mezzo pesante e un furgone: deceduto un ragazzo di 16 anni che si trovava nel mezzo leggero con il fratello e il papà. I pompieri arrivati con la squadra di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone le tre persone. Il personale sanitario ha stabilizzato un bambino e il papà, che sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale, quindi in gravi condizioni. Il medico purtroppo ha dovuto dichiarare la morte dell’adolescente nonostante tutti i tentativi di rianimazione. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazione di soccorso ancora in corso.