VENETO – Vandali tagliano 155 piante di vite: vendemmia in fumo

Alcune notti fa, degli ignoti, a Collalbrigo di Conegliano, sono stati protagonisti di un ignobile raid vandalico ai danni di un agricoltore della zona: i vandali hanno tagliato 155 piante di vite a poche settimane dalla vendemmia. L’episodio è stato denunciato dall’assessore Claudio Toppan tramite Facebook.

«Quello che non vorresti mai vedere, ben oltre l’inciviltà» la dichiarazione dell’assessore Toppan «Anche nella pacifica comunità di Collalbrigo, dove tutti si conoscono, si aiutano e vige il sentimento di amicizia e rispetto, accade l’imprevedibile. 155 piante di vite sane ed in piena produzione, nonostante la siccità e la flavescenza dorata, sono state recise da ignoti, protetti dalle tenebre di una notte di inizio settimana. Un anno di lavoro (siamo a circa 4/5 settimane dalla vendemmia) azzerato da una vile e sconsiderata azione di persone senza scrupoli e moralità. Tralasciando l’aspetto economico, rimangono le scorie emotive e la rabbia, in chi subisce tale gratuita vigliaccata. Sia ben chiaro che non esiste motivazione che regga».