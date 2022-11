VENETO – Uomo trovato morto accoltellato: arrestato il figlio di 24 anni

In aggiornamento

Ore 15.00

E’ stato arrestato il figlio dell’uomo trovato questa mattina privo di vita con ferite da arma da taglio nella sua abitazione di Vittorio Veneto, nel Trevigiano.

Il giovane, Riccardo De Felice, 24 anni, è accusato di omicidio ed è stato trasferito nel carcere di Treviso.



A causa di recenti segni di squilibrio mentale pare la famiglia avesse messo in programma un trattamento sanitario che tuttavia non era ancora stato avviato. La vittima, Francesco De Felice (56), è stato colpito mentre si trovava su un divano con un corpo contundente e con vari fendenti arrecati con un coltello da cucina.

Secondo quanto si è appreso l’indagato avrebbe ammesso in modo parziale e confuso il suo coinvolgimento nel delitto ma a rendere concreta la sua responsabilità diretta dell’accaduto sarebbe stato il resoconto della madre al pubblico ministero Davide Romanelli dopo la prima sommaria acquisizione di elementi avvenuta sul luogo del crimine e, successivamente, nella caserma dei carabinieri di Treviso. (ANSA).

Ore 9.00

Un uomo di 56 anni di Vittorio Veneto (Treviso) è stato trovato questa mattina privo di vita e con segni di arma da taglio nella sua abitazione in via Rosolen. A scoprirlo è stata la moglie convivente alle 4.30 di stamane. In casa c’era anche il figlio della coppia, di 24 anni. Sul posto Suem e carabinieri. Le prime indiscrezioni lasciano intendere che il gesto sia scaturito nell’ambito familiare.