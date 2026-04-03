Veneto – Uomo scomparso lungo il canale: ricerche senza esito da ore

Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 85 anni scomparso a Cartura, nel Padovano, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì 2 aprile.

L’allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 20, quando è stato segnalato che l’anziano si era recato nella mattinata nei pressi dell’argine del canale Vigenzone, senza più fare ritorno.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Padova, che ha attivato il Piano di Ricerca Persone Scomparse. Sul campo è stato allestito il posto di comando avanzato con l’U.C.L. (Unità di Comando Locale) dei Vigili del fuoco di Padova.

Imponente il dispositivo di soccorso: impegnati i piloti SAPR (droni) dei comandi di Padova e Rovigo, i sommozzatori del nucleo regionale, unità dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e numerosi volontari della Protezione Civile.

Nonostante il massiccio dispiegamento di forze e le ricerche proseguite per tutta la notte e nella giornata odierna, al momento non è stato possibile rintracciare l’anziano.

Le operazioni continuano senza interruzioni, con la speranza di ritrovare l’uomo il prima possibile.