Scene da film ieri sera, 11 gennaio, in via Piave a Mestre, dove un uomo è stato ripreso dai telefonini dei passanti mentre si arrampicava su un palazzo aggrappandosi a grondaie, cornicioni e terrazzi. Ignote le cause del gesto. Sul posto è intervenuto il Suem con gli agenti di polizia. Avrebbe minacciato di lanciarsi dal palazzo. Si sospetta che sia affetto da problemi psichiatrici