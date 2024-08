VENETO – Ultraleggero precipita: muore il pilota, ferita gravemente la passeggera

Ieri pomeriggio dalle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Monte Rua a Campolongo Maggiore (VE) per la caduta di un piccolo aereo ultraleggero in un campo agricolo: deceduto un uomo, ferita una donna.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Piove di Sacco e Mira, hanno messo in sicurezza il velivolo. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del pilota. Si tratta di Nicola Baso. La donna rimasta ferita è stata stabilizzata e trasferita in eliambulanza a Padova. Ha riportato gravi traumi.

Sul posto i carabinieri.

Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.