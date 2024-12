VENETO – Uccise la mamma con una pistola ad 8 anni: condannato il vicino di casa e proprietario dell’arma

ll Tribunale di Rovigo ha condannato a due anni e mezzo di reclusione, più una provvisionale di 100 mila euro, l’anziano proprietario della pistola con la quale un bambino di otto anni ha sparato e ucciso per errore la madre marocchina di 31 anni, casalinga, ad Ariano nel Polesine (Rovigo) martedì 28 marzo 2023. Giacomo Stella è l’anziano proprietario di casa che abita al piano superiore rispetto a quello dove ospitava la famiglia marocchina, formata da padre, madre e due bambini. E’ stato condannato per concorso colposo in omicidio colposo e omessa custodia dell’arma che era in un comodino della sua camera da letto. I bambini avevano libero accesso anche al piano superiore ed erano in grande confidenza con l’anziano che, tramite il suo legale, ha già annunciato il ricorso in appello, non andrà quindi in carcere fino a sentenza definitiva. Si è trattato di un incidente, uno dei figli, maneggiando la pistola per gioco, ha ucciso la madre senza rendersene conto. A dare l’allarme era stato proprio lui che all’epoca aveva otto anni, assieme al fratello di undici.

Le indagini dei carabinieri avrebbero poi permesso di chiarire la dinamica dei fatti. ANSA VENETO