VENETO – Turista tedesca scivola per 100 metri e muore sul Baldo

Ferrara di Monte Baldo (Verona)

Questa mattina verso le 11.30 la Centrale del Suem di Verona è stata attivata per un’escursionista precipitata sul Monte Baldo. La donna, una turista tedesca del ’69, stava percorrendo con il compagno una traccia sotto il sentiero 658 che passa in cresta verso Col Santo, quando è caduta ruzzolando per un centinaio di metri. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Trento emergenza che ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso a una cinquantina di metri di distanza. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione purtroppo inutilmente. La salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a Caprino Veronese. Anche il compagno della donna è stato imbarcato sull’eliambulanza e portato a valle.