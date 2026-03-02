Veneto – Truffa del finto incidente, rubano migliaia di euro in gioielli ad anziana. Ladri in fuga fermati

Le fanno credere che la figlia sia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e, approfittando della paura, si fanno consegnare contanti e gioielli per un valore di circa 23mila euro. La fuga però dura poche ore: uno viene fermato in stazione a Padova, l’altro fatto scendere da un treno ad alta velocità diretto a Napoli.

I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa aggravata in concorso un 39enne polacco, residente in Campania e incensurato, e un tunisino di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

Il raggiro risale allo scorso 6 febbraio. Vittima una donna di 86 anni residente nella Castellana. Al telefono uno dei due malviventi le ha fatto credere che la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente, prospettando la necessità urgente di denaro per le cure mediche. In stato di forte agitazione, l’anziana ha poi ricevuto la visita di un uomo che si è presentato come avvocato incaricato di seguire la pratica.

Con questo stratagemma il finto legale è riuscito a farsi consegnare 370 euro in contanti e diversi monili in oro, per un valore stimato attorno ai 23mila euro. Solo dopo averlo visto allontanarsi frettolosamente, senza ulteriori comunicazioni, la donna ha compreso di essere stata truffata e ha chiesto aiuto.

L’intervento tempestivo dei militari ha consentito di rintracciare il presunto autore materiale del raggiro alla stazione ferroviaria di Padova, dove è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Le successive indagini hanno portato anche all’identificazione del complice: il 24enne è stato individuato a bordo di un treno alta velocità diretto a Napoli e fermato dalla Polfer alla stazione di Firenze.

La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita all’anziana. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi analoghi.