VENETO – Trovati con tre etti di cocaina in auto, la risposta: “C’è la crisi”

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caprino Veronese hanno arrestato, mercoledì scorso, una coppia di Pescantina (Verona) sorpresa con tre etti di cocaina nascosta nell’auto. I militari li hanno fermati lungo la SR 450 in direzione di Affi. A tradirli, un pericoloso sorpasso di auto in colonna a 150 all’ora. Fra le auto anche quella dei carabinieri. L’auto è stata fermata all’uscita di Cavaion Veronese. I due hanno mostrato segni di nervosismo e un’eccessivo atteggiamento ossequioso e giustificatorio, per cui, insospettiti, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione del veicolo. Trovati i 3 etti di cocaina sotto il sedile passeggero, è stata effettuata una perquisizione anche nell’abitazione dei due e sono stati trovati 170 grammi di hashish. Sono stati arrestati e il PM di turno ha disposto di associare al carcere di Montorio l’uomo e ai domiciliari la donna, arresti convalidati nell’udienza di venerdì 9 settembre