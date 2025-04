Veneto – Tremendo frontale tra un tir e un’auto: 2 morti e 2 feriti di cui uno grave (FOTO)

Alle 15:10 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al km 103 nel comune di Codevigo per lo scontro frontale tra un mezzo pesante e un’auto. Grave il bilancio: due persone sono decedute e due sono rimaste ferite, di cui uno in codice rosso.

I vigili del fuoco giunti da distaccamento di Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato le persone rimaste incastrate nella Renault Scenic. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di due persone. Un terzo passeggero dell’auto è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasporto in codice rosso in ospedale. Leggermente ferito anche l’autista del mezzo pesante.

La polizia di stato e i carabinieri hanno deviato il traffico su strade alternative, mentre sono ancora in corso i rilievi del sinistro. Sul posto personale dell’Anas