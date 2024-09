VENETO – Tre giovanissimi in difficoltà in montagna

Marano di Valpolicella (VR), 02 – 09 – 24

È rientrata a mezzanotte la squadra del Soccorso alpino di Verona, attivata eri sera attorno alle 19.20 dalla Centrale del Suem, per tre ragazzi in difficoltà in Val Sorda. I due fratelli di Cerea (VR), lei 22 anni, lui 18, e un loro amico 23enne di Rovigo, avevano perso l’orientamento, uscendo dal sentiero e finendo bloccati in un ripido tratto di valle, da cui non erano più in grado di spostarsi. Riusciti a risalire a una posizione indicativa i soccorritori sono partiti per ritrovarli. Scesi in Valle del Rio Baiaghe, hanno avuto un primo contatto vocale, ma il raggiungimento è stato più problematico, dovendo attrezzare alcuni punti con le corde. Una volta da loro, i ragazzi sono stati dotati di casco e imbrago e, con manovre alpinistiche, riportati al sentiero, per essere poi riaccompagnati alla loro macchina.