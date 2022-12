VENETO – Tre giovani con l’auto contro un’abitazione: il mezzo prende fuoco, salvi per miracolo ma uno è grave

Poco dopo le 11:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Oregne a Sospirolo per il principio d’incendio di un’auto dopo la fuoriuscita autonoma della stessa, finita contro lo spigolo in cemento della recinzione di un’abitazione: feriti tre giovani. I tre ragazzi se pur feriti sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall’auto. I pompieri arrivati da Belluno, hanno spento le fiamme dell’auto, mentre le tre persone sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti in ospedale: il più grave in elisoccorso a Treviso. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.